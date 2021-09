Brasil tem mais 15.951 casos e 672 mortes por Covid

Apoie o 247

(ANSA) - O Brasil registrou 15.951 novos casos e 672 mortes por Covid-19 nas últimas 24 horas, elevando para 20.974.850 contágios e 585.846 vítimas desde o início da crise sanitária, informou o Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass) nesta sexta-feira (10).

Os dados, porém, não incluem as informações epidemiológicas do Mato Grosso do Sul devido a problemas técnicos.

No entanto, o boletim revela que, em números totais, o estado de São Paulo é o que contabiliza mais contágios (4.298.851) e mortes (147.020). Já a maior taxa de letalidade do país continua sendo do Rio de Janeiro, de 5,5%, bem acima da média nacional, que é de 2,8%.

No ranking de estados com mais infecções aparecem também Minas Gerais (2.091.779), Paraná (1.474.461), Rio Grande do Sul (1.417.918) e Bahia (1.225.697). Também os estados de Santa Catarina e Rio de Janeiro ultrapassaram a marca total de 1 milhão de contaminações.

Já nos óbitos, os dados absolutos mostram que a segunda posição fica com o Rio de Janeiro (63.641), seguido por Minas Gerais (53.525), Paraná (37.954) e Rio Grande do Sul (34.425).

Apesar de ainda altas, as médias semanais de casos e de óbitos continuam a apresentar queda. Enquanto a primeira está em 16.970, a segunda está em 454.

