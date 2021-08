Brasil tem mais 33.887 casos e 870 mortes por Covid

Com isso, são 573.511 vítimas e 20.528.099 contaminações desde o início da pandemia no Brasil edit

(ANSA) - O Brasil registrou mais 870 mortes e 33.887 casos de Covid-19 nas últimas 24 horas, informou o Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass) nesta sexta-feira (20). Com isso, são 573.511 vítimas e 20.528.099 contaminações desde o início da pandemia.

O boletim de hoje, porém, não incluiu os dados do estado do Ceará por problemas técnicos no acesso às bases de informações epidemiológicas.

A média móvel de sete dias de casos continua subindo e está em 29.871, enquanto a média de óbitos se mantém em queda, em 807.

O estado de São Paulo continua como líder absoluto nos números de casos e mortes, quando são considerados os valores totais. Já foram contabilizados 4.202.577 infecções e 144.013 falecimentos.

O Rio de Janeiro, por sua vez, mantém a primeira posição desde os primeiros meses da crise sanitária do coronavírus Sars-CoV-2 no ranking de maior letalidade do país, com 5,6% - mais do que o dobro da média nacional, que está estável em 2,8%.

Nos dados totais, Minas Gerais aparece na segunda posição na quantidade contágios (2.038.307), seguido por Paraná (1.436.627), Rio Grande do Sul (1.398.352), Bahia (1.213.318), Santa Catarina (1.142.067) e Rio de Janeiro (1.102.305).

Já nos óbitos, o segundo com a maior quantidade sem considerar o tamanho da população é o Rio de Janeiro (61.254). Na sequência aparecem Minas Gerais (52.326), Paraná (36.849), Rio Grande do Sul (33.917) e Bahia (26.240).

