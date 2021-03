Brasil tem mais de 295 mil mortes e 12 milhões de casos de Covid

(ANSA) - O Brasil registrou mais 1.383 mortes e 49.293 casos na pandemia de Covid-19, elevando os totais de vítimas e contágios a 295.425 e 12.047.526, respectivamente, informou o Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass) nesta segunda-feira (22).

As médias móveis de casos e óbitos continuam subindo e chegaram a 75.417 e 2.306, respectivamente, nos últimos sete dias. A taxa de letalidade também aumentou e foi para 2,5%.

O boletim desta segunda, porém, não inclui os dados epidemiológicos do Ceará, que não foram informados por problemas técnicos no acesso às bases.

Mesmo assim, o estado de São Paulo é o mais afetado pelo coronavírus e acumula 67.602 vítimas. Na sequência aparece Rio de Janeiro (35.180), que também tem a maior taxa de letalidade do país (5,6%), seguido por Minas Gerais (22.055) e Rio Grande do Sul (17.157).

Já em relação aos casos diários, o território governado por João Doria continua também a ser o que tem mais casos em números totais, com 2.311.101. No ranking de estados com mais infectados também está Minas Gerais (1.036.301), Paraná (799.813), Rio Grande do Sul (793.008) e Bahia (770.430).

Considerado o epicentro da pandemia em todo o mundo, o Brasil é o segundo país com mais mortes e casos em números absolutos, atrás apenas dos Estados Unidos (542.653 óbitos e 29.850.767 contágios), de acordo com dados da Universidade Johns Hopkins.

Em meio ao colapso no sistema de saúde pública, o país vacinou até agora um total de 16.294.657 pessoas, sendo que 12.068.911 receberam a primeira dose e 4.225.746 as duas ampolas.

