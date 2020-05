Brasil tem quase 179 mil casos de Covid-19, com mais de 12,4 mil mortes

Último balanço do Ministério da Saúde, divulgado no dia anterior, contabiliza 12,400 vítimas fatais do novo coronavírus com 144.589 casos confirmados edit

247 - As secretarias estaduais de saúde divulgaram, até a manhã desta quarta-feira (13), quase 179 mil casos confirmados de Covid-19 com mais de 12,4 mil mortes provocadas pela doença no Brasil. O levantamento é do portal G1.

O último balanço do Ministério da Saúde, que foi divulgado nesta terça-feira (12), registra 12.400 vítimas fatais do novo coronavírus com 144.589 casos confirmados.

O estado do Rio de Janeiro ainda tem taxa de 98% de ocupação dos leitos de UTI, seguido por Amazonas, com 90% e Ceará, com os mesmos 90%.

