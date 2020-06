Brasil tem quase 930 mil casos da Covid-19 e 45,5 mil mortes

247 - O levantamento mais recente feio pelo consórcio de veículos de imprensa, com dados das secretarias estaduais de Saúde, registra 929.149 casos confirmados da Covid-19 e 45.467 mortes provocadas pela doença no Brasil. A informação é do portal G1.

O balanço anterior, divulgado na terça-feira (16), às 20h, com os dados mais atualizados das secretarias estaduais naquele momento, registrou 928.834 infectados e 45.456 vítimas fatais da Covid-19 no país.

O número de mortes contabilizadas nas últimas 24 horas é de 1.338 e 2º maior registrado desde o início da pandemia no Brasil. O recorde atual é de 1.470 mortes.

Os dados foram obtidos através de uma parceria entre G1, O Globo, Extra, O Estado de S.Paulo, Folha de S.Paulo e UOL.

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.