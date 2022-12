Brasil terá 94 milhões de doses de vacinas contra Covid-19 em 2023

Apoie o 247

247 - Cerca de 94 milhões de vacinas contra Covid-19 devem sobrar em 2023, sendo 56 milhões de imunizantes monovalentes da AstraZeneca, da Coronavac e da Pfizer e 34 milhões de imunizantes bivalentes da Pfizer.

O Ministério da Saúde afirmou que os montantes em estoque se referem a contratos assinados em 2021. A pasta negocia a compra de mais 50 milhões de doses bivalentes da Pfizer.

A quantia está abaixo do necessário. O Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass) calculou, com base no LocalizaSUS, que o país precisa de 370 milhões de doses, 276 milhões a mais que o disponível.

O Ministério da Saúde recebeu na quinta-feira (22) o primeiro lote da vacina bivalentes contra Covid-19 da Pfizer. A entrega contempla 1,1 milhão de doses do imunizante. Estão previstos mais cinco lotes a serem entregues até domingo (25).

