Brasil terá dezenas de milhões de vacinados em abril, anuncia Fiocruz

247 - No momento que o Brasil vive seu pior cenário da pandemia, uma notícia traz esperança para milhares de brasileiros. A chegada dos insumos para a produção de cerca de 12 milhões de doses da vacina de Oxford/AstraZeneca, no sábado (27), deve dar início a um ciclo virtuoso de fabricação do imunizante no Brasil. “Superamos a fase de insegurança. Em abril, vamos ter dezenas de milhões de pessoas vacinadas”, diz o vice-presidente de produção e inovação em saúde da Fiocruz (Fundação Oswaldo Cruz), Marco Krieger. A informação é da jornalista Mônica Bergamo, em sua coluna no jornal Folha de S.Paulo.

“Vamos ser um dos países que mais vacinam no mundo”, acredita o cientista.

Krieger afirma que a chegada constante de matéria-prima da China agora está assegurada, com data certa para a chegada de três lotes de IFA (Ingrediente Farmacêutico Ativo) em 12, 26 e 31 de março (permitindo a fabricação de 22,5 milhões de doses), outros três em 7, 21 e 29 de abril (somando mais 22,5 milhões) e de quatro em maio (para mais 30 milhões).

