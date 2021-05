Brasil teria 40% da população imunizada se tivesse comprado vacinas da Pfizer em 2020

Pesquisa aponta que se o governo Bolsonaro tivesse fechado acordo para compra do imunizante da Pfizer em 2020, oito milhões já estariam vacinados com pelo menos uma dose edit

247 - Um estudo realizado pelo instituto Infrotracker, da Universidade de São Paulo, mostrou que oito milhões de brasileiros, o que corresponde a 40% da população, já estariam imunizados com a primeira dose da vacina contra a Covid-19 caso o governo Jair Bolsonaro tivesse efetuado a compra do imunizante em 2020, e não recusado a oferta da Pfizer conforme disse em depoimento à CPI da Covid na semana passada o CEO da farmacêutica na América Latina, Carlos Murillo.

Caso o governo não tivesse recusado três cartas com ofertas de vacinas da Pfizer em agosto, setembro e novembro do ano passado e, além de uma em fevereiro deste ano, o Brasil teria o seguinte cronograma, segundo o estudo:

1,5 milhão de doses em dezembro de 2020;

3 milhões no primeiro trimestre 2021;

14 milhões no segundo trimestre 2021;

26,5 milhões no terceiro trimestre 2021;

25 milhões no quarto trimestre 2021.

De acordo com reportagem do portal UOL , levando em consideração os dados acima, ao todo, seriam 11,9 milhões de doses da vacina da Pfizer.

Até a última terça-feira (18), 39,3 milhões de pessoas já haviam recebido ao menos uma dose de vacina contra a Covid-19. Assim, se o contrato tivesse sido fechado ainda no ano passado, o país registraria 47,4 milhões de pessoas com uma dose de vacina — isso representaria um aumento de 21 pontos percentuais no índice de pessoas parcialmente vacinadas (que chegaria a 39,1%).

