Brasil ultrapassa 142 mil mortes pelo novo coronavírus

(ANSA) - O Brasil registrou 317 mortes pelo novo coronavírus Sars-CoV-2 no período de 24 horas, ultrapassando a marca de 142 mil vítimas, informou o Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass) nesta segunda-feira (28).

De acordo com o balanço disponível no site do Conass, que apresenta instabilidade devido à manutenção, 142.058 pessoas perderam a vida desde o início da pandemia, em março deste ano.

Ao todo, existem 4.745.464 casos de Covid-19 diagnosticados no país, sendo 13.155 novos contágios informados entre ontem e hoje. A taxa de incidência aumentou para 2.258,2 a cada 100 mil habitantes.

O índice de letalidade da doença está em 3%, enquanto a taxa de mortalidade está em 67,6 pessoas para cada 100 mil cidadãos.

São Paulo continua liderando o ranking de maior quantidade de casos absolutos, com 973.142, e o de mortes, 35.125.

No ranking de estados com mais casos também aparecem a Bahia (306.629), Minas Gerais (290.137), Rio de Janeiro (262.006), Ceará (239.062) e Pará (228.068).

Em relação aos falecimentos, o Rio de Janeiro está em segundo lugar, com 18.291 óbitos. Na sequência estão: Ceará (8.921), Pernambuco (8.190), Minas Gerais (7.240), Pará (6.551) e Bahia (6.648).