Brasil ultrapassa a marca de 487 mil mortes por Covid-19

247 - Dados divulgados neste domingo pelo Consórcio dos Veículos de Imprensa revelam que o Brasil ultrapassou a marca dos 487 mil óbitos (487.476) óbitos de Covid desde o início da pandemia. Segundo o balanço, o país já contabiliza 17.413.996 casos da doença e nas últimas 24h foram registrados 1.118 mortes por Covid-19.

De acordo com reportagem do portal G1, se comparado à média móvel de mortes de 14 dias atrás, a variação foi de +8% e indica tendência de estabilidade nos óbitos decorrentes do vírus. No entanto, esse ritmo atual das mortes por Covid tem se assemelhado mais a um platô do que a uma queda ou a um aumento na curva, o que tem preocupado especialistas.

Sete estados aparecem com tendência de alta nas mortes: AM, PR, RS, RJ, AP, PB e RN. Apenas o Ceará não registrou nenhuma morte por Covid hoje (13).

No Brasil, 78.266.759 doses, somando a primeira e a segunda doses, foram aplicadas.

