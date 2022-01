Brasil ultrapassa 620 mil mortes por Covid

Apoie o 247

247 - O Brasil registrou 50 mortos por coronavírus neste domingo (9) e chega a 620.031 vidas perdidas e a 22.522.310 pessoas infectadas desde o início da pandemia. A média móvel de óbitos agora é de 123 e, com isso, aumentou 28% em relação aos dados de duas semanas atrás.

O país registrou 23.504 casos de Covid. Com isso, a média móvel de infecções subiu para 33.146 por dia, um aumento de 669% em relação aos dados de duas semanas.

Os dados do país, coletados até 20h, são fruto de colaboração entre Folha, UOL, O Estado de S. Paulo, Extra, O Globo e G1 para reunir e divulgar os números relativos à pandemia do novo coronavírus. As informações são recolhidas pelo consórcio de veículos de imprensa diariamente com as Secretarias de Saúde estaduais.

Quanto à vacinação, o país registrou 81.721 doses de vacinas contra Covid-19, neste domingo. De acordo com dados das secretarias estaduais de Saúde, foram 11.309 primeiras doses e 30.598 segundas doses. Além disso, foram registradas 39.401 doses de reforço.

Ao todo, 161.642.302 pessoas receberam pelo menos a primeira dose de uma vacina contra a Covid no Brasil. Somadas as doses únicas da vacina da Janssen contra a Covid, já são 144.322.726 pessoas com as duas doses ou com uma dose da vacina da Janssen. ​

As informações são da Folha de S.Paulo. Vale lembrar que em dezembro o país sofreu um ataque cibernético que causou problemas de notificação e possíveis represamentos de dados de casos, óbitos e de número de vacinados.



