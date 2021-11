Brasil ultrapassa EUA na taxa de vacinados com duas doses contra Covid

De acordo com dados da plataforma Our World in Data, o Brasil tem 59,75% da população totalmente imunizada contra o coronavírus edit

Metrópoles - O Brasil ultrapassou, na segunda-feira (15), os Estados Unidos na porcentagem de pessoas com a vacinação completa contra a Covid-19.

De acordo com dados da plataforma Our World in Data, o Brasil tem 59,75% da população totalmente imunizada contra o coronavírus. Ou seja, com a aplicação das duas doses ou dose única da vacina.

Segundo o painel, os Estados Unidos estão com 57,62% da população totalmente imunizada contra a Covid. De acordo com o cientista Eric Topol, diretor do Scripps Research Translational Institute, outros 55 países além do Brasil ultrapassaram os Estados Unidos nas taxas de imunização completa.

