Brasil vai produzir versão barata da pílula Pfizer contra a Covid

Metrópoles - O Pool de Patentes de Medicamentos (MPP- em inglês) anunciou na quinta-feira (17/3) que 35 fabricantes de remédios genéricos em todo o mundo farão versões baratas do antiviral oral da Pfizer contra a Covid-19. O Paxlovid será fornecido para tratamento em 95 países de baixa e média renda.

A expectativa da organização apoiada pelas Nações Unidas é que a pílula seja uma ferramenta importante na luta contra o vírus.

Entre as 35 empresas envolvidas na iniciativa, 19 são indianas e cinco são chinesas. No Brasil, a fabricante do fármaco será a Nortec Química. Laboratórios de Bangladesh, República Dominicana, Jordânia, Israel, México, Paquistão, Sérvia, Coréia do Sul e Vietnã também foram selecionados.

