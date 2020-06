Brasileiro negou realidade e mortes podem chegar a 2.000 por dia, afirma empresário

247 - O fundador da rede de ensino de inglês Wise Up, Flávio Augusto da Silva, disse que o empresariado brasileiro negou a realidade quando viu a onda dos casos de coronavírus a caminho e o número de mortes diárias pode chegar a 2.000. Para Silva, muitos empresários brasileiros não se prepararam para o pior, quando outros países da Europa e da Ásia já mostravam o potencial do estrago da Covid-19.

"Ver uma onda chegando e dizer que tudo vai dar certo não é otimismo, é negação da realidade", afirmou. "Há risco de vermos índices de 2.000 mortes diárias, como ocorreu nos Estados Unidos", disse. O relato foi publicado na coluna Painel.

Silva já era adepto do trabalho em casa e afirmou ter percebido a gravidade do problema ainda em fevereiro, o que lhe deu tempo de preparar o pacote de aulas online e se organizar financeiramente. Agora ele estuda manter o modelo home office no escritório da Wise Up mesmo depois que a pandemia passar. "Muitos vão ver o benefício disso. Eu almoço com meus filhos todos os dias há dez anos".

