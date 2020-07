Brasileiro que atua na pesquisa da vacina de Oxford dorme 4 horas por noite e está otimista com resultados

247 - Mestre em saúde pública, o médico infectologista Pedro Folegatti trabalha intensamente, desde fevereiro, nas pesquisas para a produção da vacina da Universidade de Oxford, que poderá imunizar a população ao novo coronavírus.

"Temos trabalhado dia e noite, fim de semana, feriado, desde o final de fevereiro, para fazer esses ensaios clínicos acontecerem", conta o médico de 34 anos, que tem dormido em média 4 horas por noite, como reproduziu o portal UOL.

Folegatti está otimista com os resultados preliminares da vacina. “"O que os resultados preliminares mostram é que, sim, a vacina é segura ao não induzir efeitos colaterais graves em nenhum dos 1077 participantes que foram recrutados”.

O infectologista também fez um alerta as pessoas que, assim como Jair Bolsonaro, insistem em diminuir o poder de contaminação do vírus. "É importante que as pessoas tenham ciência de que não é só uma gripezinha, não é só um resfriado, existem milhares de vidas perdidas”, disse.

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.