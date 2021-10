Brasileiro que liderou pesquisas sobre a Covid morre vítima da doença

Apoie o 247

Metrópoles - O cientista brasileiro Luiz Ricardo Goulart Filho, de 59 anos, que coordenou pesquisas relacionadas ao coronavírus, incluindo a de um promissor teste para detectar o vírus por meio da saliva, morreu no último domingo (24/10) em decorrência da Covid-19. Ao lamentar a morte do cientista, que integrava sua rede de pesquisas sobre o vírus, o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações (MCTI) e o titular da pasta, Marcos Pontes, omitiram a causa do óbito.

O MCTI emitiu nota oficial no início da tarde desta segunda-feira (25/10) externando “pesar” e informando onde serão o velório e o sepultamento, além de dedicar alguns parágrafos ao longo currículo do pesquisador. Marcos Pontes usou o Twitter para lamentar a “enorme perda para a ciência brasileira”, mas também optou por não falar na causa da morte.

Luiz Ricardo Goulart Filho era professor e pesquisador na Universidade Federal de Uberlândia (UFU), que citou a causa da morte e a luta do cientista ao longo de quatro meses de internação logo no início do texto de sua nota de pesar. A Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais (Fapemig) também confirmou Covid-19 como a causa da morte de Goulart Filho, em comunicado divulgado nesta segunda.

