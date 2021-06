Brasileiros continuam proibidos de fazer turismo em Portugal

Em mais uma demonstração do isolamento do país, cujo governo continua encarando com desleixo a pandemia de Covid-19, turistas brasileiros não podem entrar em Portugal edit

247 - Com a aproximação do verão no continente europeu, Portugal relançou o setor do turismo com uma campanha internacional, mas o turista brasileiro continua impedido de visitar o país.

Não há previsão do governo português de quando será possível liberar viagens turísticas com origem no Brasil, um dos países mais afetados pela pandemia de Covid-19, cujo governo se comporta de maneira negacionista.

O Brasil é considerado como país de alto risco epidemiológico, sobretudo pela capacidade de transmissão de novas variantes do coronavírus, informa Gian Amato no Globo.

