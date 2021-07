Butantan antecipa entrega de 100 milhões de doses a Saúde, anuncia Doria

Governador de São Paulo também afirmou que o calendário de vacinação no estado será antecipado com a compra de 4 milhões de doses extras da CoronaVac. edit

247 - O governador do estado de São Paulo, João Doria (PSDB), anunciou nesta quarta-feira (7) que o Instituto Butantan irá antecipar em 30 dias a entrega de 100 milhões de doses da vacina CoronaVac ao PNI (Programa Nacional de Imunização) do Ministério da Saúde. A informação é do portal UOL.

Segundo o tucano, o contrato estabelecia que fossem entregues as doses complementares até o dia 30 de setembro e que, ao todo, mais de 53 milhões de doses foram enviadas ao PNI.

“Até o dia 31 de agosto, vamos cumprir integralmente o compromisso que tinha que ser até 30 de setembro. Senso de urgência para salvar vidas no Brasil”, disse Doria.

O gestor também afirmou que o calendário de vacinação no estado será antecipado com a compra de 4 milhões de doses extras da CoronaVac. Segundo Doria, a medida não irá interferir no contrato do Butantan com o Brasil.





