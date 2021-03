Butantan espera autorização da Anvisa para uso de soro contra Covid-19

247 - O presidente do Instituto Butantan, Dimas Covas, afirmou nesta terça-feira (9) que espera uma autorização da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) para o uso de um soro desenvolvido pela entidade para ajudar no tratamento de pacientes com Covid-19.

"Aqui no Butantan existe tradição de produção de soros, o mais tradicional é contra veneno de cobra. E agora desenvolvemos um soro contra o coronavírus", falou

Covas informou que a previsão de liberação da Anvisa é para semana que vem. O soro deverá ser usado em fase de testes. O presidente do Butantan afirmou que a entidade tem 3 mil doses prontas.

