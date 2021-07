Butantan espera que Anvisa autorize uso de CoronaVac em crianças

Reuters - O Instituto Butantan, responsável pelo envase no Brasil da CoronaVac, vacina contra Covid-19 do laboratório chinês Sinovac, espera que a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) autorize a aplicação do imunizante em crianças a partir de 3 anos, disse neste domingo o presidente do instituto, Dimas Covas.

Em entrevista coletiva no Palácio dos Bandeirantes, sede do governo do Estado de São Paulo ao qual o Butantan é vinculado, Covas disse que, para isso, foram entregues à Anvisa os resultados de um estudo feito na China que mostrou que a Coronavac é segura e induz resposta imune entre pessoas de 3 a 17 anos de idade.

"O estudo de segurança em crianças a partir dos 3 anos já está de posse da Anvisa. Esperamos que seja incorporada essa utilização na autorização de uso emergencial (da CoronaVac) sem a necessidade de estudos adicionais feitos aqui no Brasil", disse o presidente do Butantan.

Pouco antes, o governador de São Paulo, João Doria (PSDB), anunciou a antecipação do prazo para aplicar uma dose de uma vacina contra Covid-19 nas pessoas com mais de 18 anos de idade em São Paulo para o dia 20 de agosto e a intenção de vacinar, também com ao menos uma dose, os adolescentes de 12 a 17 anos até 30 de setembro.

No momento não há previsão de vacinação de crianças contra a Covid-19.

Inscreva-se no canal de cortes da TV 247 e assista:

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.