Butantan identifica duas linhagens da variante Delta do coronavírus

Metrópoles - Pesquisadores do Instituto Butantan publicaram nesta terça (30/11) um estudo preliminar que relata a identificação de duas novas linhagens da variante Delta do SARS-CoV-2, o vírus da Covid-19. Elas foram encontradas circulando em São Paulo.

As descobertas iniciais apontam que provavelmente as “subvariantes” se originaram no Brasil. Entretanto, ainda é cedo para analisar se são transmitidas mais facilmente que outras. Não há nenhuma relação com a variante Ômicron, descoberta recentemente.

No pré-print (estudo que ainda não passou por revisão independente) publicado hoje, os pesquisadores identificam as novas linhagens como AY.43.1 e AY.43.2, a partir do sequenciamento genético de amostras de testes positivos para a Covid.

