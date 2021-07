Butantan pede à Anvisa autorização para aplicar CoronaVac em menores de 18 anos

Até o momento, a única vacina para covid aprovada para menores de 18 anos no Brasil é a vacina Comirnaty, da Wyeth/Pfizer, que tem indicação em bula para uso a partir de 12 anos de idade edit

247 - O Instituto Butantan pediu nesta sexta-feira (30) à Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) autorização para aplicar a vacina CoronaVac em pessoas menores de 18 anos.

O paulista que produz o imunizante chinês em paceria com o laboratório Sinovac, enviou à Anvisa os resultados de estudos feitos no Brasil ou no exterior para demonstrar a relação de segurança e eficácia da vacina nos mais jovens.

O diretor do Butantan, Dimas Covas, disse que foram enviados à Anvisa os dados de um estudo feito na China quem segundo ele, mostrou que a CoronaVac é segura e capaz de induzir resposta imune em crianças e adolescentes de 3 a 17 anos.

Leia, na íntegra, a manifestação da Anvisa sobre o pedido:

Anvisa recebeu, nesta sexta-feira (30), uma solicitação do Instituto Butantan para ampliar a faixa etária de indicação da vacina CoronaVac. A empresa quer incluir o público de crianças e adolescentes na faixa de 3 a 17 anos de idade na bula da vacina.

A vacina CoronaVac está autorizada para uso emergencial no Brasil para pessoas com 18 anos de idade ou mais, desde o dia 17 de janeiro deste ano.

A solicitação de ampliação de uso da vacina, ou seja, a inclusão de uma nova faixa etária, deve ser feita pelo laboratório responsável pela vacina. Para incluir novos públicos na bula, o laboratório precisa conduzir estudos que demonstrem a relação de segurança e eficácia para determinada faixa etária. Esses estudos podem ser conduzidos no Brasil ou em outros países.

No caso da CoronaVac, os estudos foram conduzidos fora do Brasil.

Vacina para menores de 18

Até o momento, a única vacina para covid aprovada para menores de 18 anos no Brasil é a vacina Comirnaty, da Wyeth/Pfizer, que tem indicação em bula para uso a partir de 12 anos de idade.

O laboratório Janssen recebeu autorização da Agência para realizar estudos de sua vacina com menores de 18 anos. Os estudos estão em condução pelo laboratório.

