Butantan pede autorização da Anvisa para testar soro anti-Covid em humanos

Sputnik Brasil - O Instituto Butantan enviou nesta sexta-feira (5) à Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) uma solicitação para testar em humanos um soro anti-Covid-19.

O anúncio do pedido de autorização foi feito pelo governador do estado de São Paulo, João Doria (PSDB), e pelo diretor do Instituto Butantan, Dimas Covas, durante coletiva de imprensa nesta sexta-feira (5).

Os estudos clínicos em humanos pretendem avaliar a segurança e a eficácia do possível medicamento, que tem como objetivo amenizar os sintomas da doença nas pessoas. A expectativa do governo paulista é que a autorização seja concedida já na próxima semana.

Apesar de amenizar sintomas, o soro desenvolvido a partir de plasma de cavalos não tem a capacidade de curar ou prevenir a doença. O estudo de desenvolvimento do possível medicamento é coordenado pelos médicos Esper Kallás e José Medina, da Universidade de São Paulo (USP).

O soro usa anticorpos encontrados no plasma do sangue de cavalos que recebem o vírus inativo. A separação dos anticorpos do plasma do animal é feita no Instituto Butantan. Nos estudos em animais, o pulmão foi protegido da doença, garantindo o não desenvolvimento da forma fatal da Covid-19.

Caso a autorização seja concedida, o soro será aplicado em pessoas com a doença e a dose necessária para surtir o efeito será analisada. Os primeiros a receber o soro, em caso de aprovação da Anvisa, serão pacientes transplantados no Hospital do Rim e também pacientes com comorbidades no Hospital das Clínicas.

