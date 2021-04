Butantan retoma produção da Coronavac após paralisação

247 - O Instituto Butantan retomou, nesta quarta-feira, 21, a produção da vacina Coronavac. Isso foi possibilitado pelo carregamento de insumos que chegou da China na última segunda-feira, 19.

O governo de São Paulo destacou que a próxima entrega ao Plano Nacional de Imunização (PNI), com 5 milhões de doses, está prevista até a primeira semana de maio.

A paralisação da produção de imunizantes foi anunciada no último dia 7 e foi retomada nesta segunda após entrega do carregamento de 3 mil litros do produto.

O Butantan já entregou 41,4 milhões de doses da Coronavac ao governo federal, responsável por executar o Plano Nacional de Imunização.

Contrato firmado com o Ministério da Saúde prevê a entrega de 46 milhões de vacinas ao governo federal até 30 de abril.

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.