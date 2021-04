Butantan retoma produção da CoronaVac e inicia envase de mais 5 milhões de doses

Nova remessa está sendo produzida com os mais de três mil litros do Insumo Farmacêutico Ativo (IFA), matéria-prima do imunizante, que chegaram ao Brasil na última segunda-feira edit

Sputnik - O Instituto Butantan, vinculado ao governo de São Paulo, anunciou a retomada da produção e do envase de mais de cinco milhões de doses da vacina CoronaVac na noite desta terça-feira (20).

A nova remessa está sendo produzida com os mais de três mil litros do Insumo Farmacêutico Ativo (IFA), matéria-prima do imunizante, que chegaram ao Brasil na última segunda-feira (19). As informações foram publicadas pelo portal G1.

Com a retomada da produção, o Butantan vai completar a entrega das 46 milhões de doses de Coronavac ao Ministério da Saúde até 10 de maio, prevista no primeiro contrato assinado entre a pasta e o instituto.

Até o final de setembro, o governo de São Paulo deve entregar mais 54 milhões de doses ao governo federal, decorrentes de um segundo acordo assinado com o Ministério da Saúde.

Inicialmente, o Butantan receberia seis mil litros de IFA até o final de março, mas a entrega enfrentou atrasos e a matéria-prima precisou ser dividida em dois lotes com três mil litros cada.

O diretor do Butantan, Dimas Covas, disse que o lote foi dividido por conta de burocracias nos trâmites de exportação. Os outros três mil litros do insumo para a CoronaVac devem chegar antes do fim de abril, mas ainda não há data definida.

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.