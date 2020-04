Cães serão treinados para detectar suspeita de coronavírus

247 - A ONG Medicinal Detection Dogs, em conjunto com a Universidade de Durham e a Escola de Higiene e Medicina Tropical de Londres, vão tentar treinar cães para detectar pessoas com a Covid-19 e ajudar a conter a propagação da doença. A informação é do jornal Folha de São Paulo.

A associação já treinou cães para detectar infecções bacterianas, câncer e parkinson. Os animais serão treinados para farejar amostras do vírus Sars-CoV-2, e detectar altas temperaturas corporais em humanos.

As entidades envolvidas “começaram os preparativos para treinar intensivamente cães para que estejam prontos no prazo de seis semanas para proporcionar um diagnóstico rápido e não invasivo”, diz comunicado enviado pelos participantes. “O objetivo é que os cães possam examinar qualquer um, inclusive quem não tem sintomas, e nos digam se precisam ser submetidos a um teste”, acrescenta.

Após concluir todas as etapas de treinamento, os animais serão enviados para os aeroportos.

