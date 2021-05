Cai em 60% índice de mortos por Covid-19 com mais de 80 anos

No início de 2021, o grupo com mais de 80 anos representava quase um terço das vítimas do coronavírus, Em abril, com a vacinação já avançada para a faixa etária, o índice caiu para 13% edit

247 - A proporção do número de mortos com mais de 80 anos, faixa etária com a vacinação avançada, em decorrência da Covid-19 caiu quase 60% entre janeiro e abril de 2021, segundo a Folha de S. Paulo.

De acordo com dados do Sistema de Vigilância Epidemiológica do Ministério da Saúde, os maiores de 80 anos representavam praticamente um terço (29%) das vítimas do coronavírus entre os que foram hospitalizados na primeira semana do ano. No fim de abril, porém, o índice caiu para 13%.

Entre os que têm de 71 a 80 anos, e que, portanto, já poderiam ter recebido ao menos uma dose da vacina contra a Covid em abril, o percentual de internações pela metade, e o de mortes, 30%.

O número de jovens mortos pela Covid-19, no entanto, subiu. A faixa etária que mais cresceu foi a de 41 a 50 anos. Ela representava 6% das vítimas da doença em janeiro. Em abril, o índice saltou para 13%.

