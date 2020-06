Câmara de Nova Iguaçu compra 50 mil máscaras de papel para proteção contra coronavírus

247 - Para tentar dar mais proteção à população contra a disseminação da Covid-19, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, a Câmara de Vereadores da cidade comprou, com dispensa de licitação, 50 mil máscaras faciais feitas de papel. A aquisição foi fechada com a empresa Alfalux Empreendmentos e Serviços Ltda, também localizada no município, e custou aos cofres públicos um total de R$170 mil. A reportagem

O ato que autorizou a compra foi publicado no dia 29 de abril último, no Diário Oficial (D.O) da Câmara, e é assinado pelo presidente da Casa Legislativa, vereador Felipe Rangel Garcia, o Felipinho Ravis. De acordo com o texto veiculado no D.O, as máscaras, confeccionadas com um papel especial, são cem por cento impermeáveis e contam com uma espécie de barreira mecânica que permite a reutilização após higienização.

De acordo com últimos dados disponíveis do portal da transparência, a Câmara de Nova Iguaçu tinha até dezembro último, 17 vereadores, 12 servidores efetivos e 164 ocupantes de cargos comissionados. Mesmo que as máscaras de papel tivessem sido compradas para ser utilizadas pelos funcionários, eles ainda não teriam tido chance de experimentar a eficácia da proteção, pois estão trabalhando de forma remota.

A reportagem revela que no último dia 3 de junho, por conta de uma votação de um projeto especial, os parlamentares compareceram ao plenário. Na ocasião, nenhum dos cinco que faziam parte da mesa diretira usava máscara de papel comprada

