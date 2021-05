Caminhoneiro com suspeita de variante indiana da Covid-19 é internado em MT

Homem que saiu do Pará com destino a Mato Grosso está internado em UTI do Hospital Regional de Rondonópolis edit

247 - A Secretaria Municipal de Saúde de Rondonópolis, cidade a 218 km de Cuiabá (MT), divulgou nesta quinta-feira (27) que está monitorando um caso suspeito da cepa indiana da Covid-19. O paciente é um caminhoneiro que saiu do Pará com destino a Mato Grosso, que pode estar com a variante B.1.617 encontrada na Índia, ligada ao aumento de casos no país. Ele está em isolamento na Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) do Hospital Regional de Rondonópolis.

Até o momento, o Ministério da Saúde já confirmou sete casos da variante indiana no Brasil e três estão sendo monitorados.

As informações são do portal G1 .

