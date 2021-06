Canadá adota recomendação de combinar imunizantes para quem tomou a primeira dose da AstraZeneca

Agora, pessoas que foram vacinadas com a AstraZeneca na primeira dose poderão tomar a segunda dose de vacinas desenvolvidas a partir da tecnologia de mRNA, como as da Pfizer/BioNTech e da Moderna edit

247 - O Canadá adotou a recomendação de que pessoas que se vacinaram com a primeira dose do imunizante da AstraZeneca/Oxford recebam a segunda dose de uma vacina desenvolvida a partir da tecnologia de mRNA (RNA mensageiro), como as da Pfizer/BioNTech e da Moderna.

Segundo o NACI (Comitê Canadense Consultivo sobre Imunização, em tradução livre), a nova recomendação é baseada em estudos que mostram que uma combinação de imunizantes tem eficácia maior contra a Covid-19.

"Novas evidências estão começando a surgir, sugerindo que as respostas imunológicas são melhores quando uma primeira dose da vacina AstraZeneca é seguida por uma vacina de mRNA como segunda dose", disse, em nota, o diretor do NACI, Shelley Deeks.

O comitê afirma ainda que a combinação de imunizantes para pessoas que foram vacinadas na primeira dose com a AstraZeneca diminui o raro risco de coágulos sanguíneos. Além disso, a utilização da combinação condiz com a situação do Canadá, que tem maior disponibilidade de vacinas do tipo mRNA.

"As pessoas que receberam duas doses da vacina da AstraZeneca/Covishield podem ter a certeza de que a vacina oferece boa proteção contra infecções e muito boa proteção contra quadros graves e hospitalização", lembrou o comitê. (Com informações da Folha de S.Paulo).

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.