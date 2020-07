Candidata a vacina contra Covid-19 da Moderna entra em estágio avançado nos EUA

No mundo todo, cinco candidatas à vacina já estão na terceira fase de estudos, para licenciamento e liberação, de acordo com um balanço da Organização Mundial da Saúde (OMS) edit

247 - A Moderna anunciou nesta segunda-feira (27) a terceira e última fase de testes, de estudo em estágio avançado, para avaliar sua candidata a vacina contra Covid-19. Cerca de 30 mil voluntários adultos que não tiverem a doença devem receber a vacina. A informação é do portal G1.

No mundo todo, cinco candidatas à vacina já estão na terceira fase de estudos, de acordo com um balanço da Organização Mundial da Saúde (OMS), com dados registrados até 24 de julho. São elas: Sinovac (China); Sinopharm, do Instituto Biológico de Wuhan (China); AstraZeneca, de Oxford (Reino Unido); NIAID, da Moderna (EUA).

É apenas através da testagem em um número maior de participantes que uma vacina pode ou não ser licenciada e liberada, acrescenta a reportagem.

