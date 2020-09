Carmen Lúcia, do STF, testa positivo para Covid-19

A ministra foi diagnosticada com o coronavírus já na semana passada. Carmen Lúcia se submeteu ao teste após o presidente do STF, ministro Luiz Fux, testar positivo para a doença edit

247 - A ministra do STF Carmen Lúcia testou positivo para a Covid-19 na semana passada, de acordo com a jornalista Daniela Lima, da CNN.

A magistrada é mais uma das autoridades que foram diagnosticadas com o coronavírus após a cerimônia de posse do novo presidente do Supremo, ministro Luiz Fux, que também foi infectado. O resultado do teste da minsitra só veio a público nesta quarta-feira (23)

Carmen Lúcia estava em isolamento rígido em Belo Horizonte desde o início da pandemia e, para atender a um desejo de Fux, embarcou em um avião de carreira para acompanhar a posse do colega presencialmente.

A ministra passa bem e segue despachando remotamente.