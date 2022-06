Casos da Covid-19 aumentam mais de 130% no Hospital Vila Nova Star, em SP

Apoie o 247

247 - O Hospital Vila Nova Star, na zona sul da cidade de São Paulo, teve alta de 131% no índice de positividade entre pacientes testados para a Covid-19 no em maio. No mês anterior, o número de infectados representava 16% das amostras analisadas, percentual que aumentou para 37% em maio. As informações foram publicadas nesta quarta-feira (1) pela coluna de Mônica Bergamo.

O perfil das internações no Vila Nova Star tem sido formado por quadros de menor gravidade. De acordo com o diretor-geral do Vila Nova Star, o médico Pedro Loretti, "apesar do aumento nas internações e atendimentos, temos observado que os pacientes no geral estão apresentando quadros bem mais leves, com um perfil de gravidade bastante distinto do que em outros momentos da pandemia".

O Comitê de Medidas de Vigilância em Saúde do Governo de São Paulo recomendou nessa terça-feira (31) que autoridades do Executivo estadual voltem a sugerir o uso de máscaras em ambientes fechados.

