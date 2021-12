Casos de Covid-19 disparam no mundo e restrições mais rígidas podem voltar

Apoie o 247

247 - Nos Estados Unidos, em partes da Europa e na Austrália o número de casos confirmados de Covid-19 atingiu números diários recordes na última semana, de acordo com contagem da Reuters. Com a disseminação da variante Ômicron, retorna o temor de novas quarentenas ao redor do mundo.

Assim como os Estados Unidos, França, Reino Unido, Itália, Espanha, Portugal, Grécia e Malta registraram um número recorde de casos novos nesta semana. Na Austrália, as novas infecções diárias dispararam para quase 18.300 nesta quarta-feira (29).

O primeiro-ministro australiano, Scott Morrison, disse que o país, que está com os laboratórios de testagem sobrecarregados, precisa “mudar de marcha” para lidar com as novas infecções. Na Espanha, a procura por exames gratuitos de Covid-19 fornecidos pelo governo regional de Madri superou o suprimento disponível na última terça-feira (28), causando filas nas farmácias.

Embora estudos indiquem que a Ômicron é a menos mortal das variantes identificadas até agora, a grande quantidade de pessoas diagnosticadas podem forçar o retorno de regras mais rígidas e pode sobrecarregar os serviços de saúde pelo mundo.





