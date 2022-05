Casos de Covid crescem em São Paulo e preocupam especialistas

Número de internações em leitos de UTIs subiu de 402 para 516 em apenas oito dias. Também houve alta no número de óbitos relacionados à doença edit

Apoie o 247

ICL

247 - O número crescente de internações por Covid e alta no casos que precisam de UTI ao longo de quatro semanas seguidas acendeu o sinal de alerta entre os profissionais de saúde de São Paulo. De acordo com a coluna da jornalista Mônica Bergamo, da Folha de S. Paulo, o estado, que no dia 9 de maio tinha 402 pacientes internados em UTIs, viu este número subir para 516 internações na última terça-feira (17).

Ainda segundo a reportagem, o número de óbitos também cresceu, passando de uma média de 17 para 47 na semana passada e a média dos casos que necessitam de enfermaria - que vinha se mantendo entre 800 e 900 por semanas - chegaram a 1.135 na terça-feira .

“Os especialistas, que já encaravam a Covid-19 como endêmica no estado, viram a subida acima da média como um sinal de que as coisas podem ainda não ter atingido esse patamar —o que inspiraria maiores cuidados”, ressalta a reportagem.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE