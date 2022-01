Casos de Covid crescem em todo o mundo e chegam ao patamar recorde de 2,59 mi de infectados em 24 horas

Apoie o 247

247 - O avanço da ômicron, variante do coronavírus, elevou o número de casos de Covid-19 a um patamar recorde nas últimas 24 horas, com 2,59 milhões de pessoas infectadas em todo o mundo. Com 869 mil novos casos, os Estados Unidos foi o país com o maior número de registros de Covid no período, seguido pela França, com 271 mil infectados.

Apesar do aumento dos casos identificados, o número de mortes relacionadas ao coronavírus segue em queda. Segundo os dados do projeto Our World in Data, ligado à Universidade Oxford, a média móvel diária de mortes está em cerca de 6 mil, pela primeira vez desde outubro de 2020.

Já a média de óbitos nos últimos 7 dias está em 6.090 mortes. Os países que mais registraram óbitos relacionados à Covid 19 foram os EUA (2.383) e Rússia (809). O Brasil ficou na nona posição, com 180 óbitos registrados.

