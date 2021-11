Casos de Covid têm queda recorde nas grandes cidades brasileiras desde o início da pandemia

Em média, outubro teve 260 cidades no estágio de desaceleração por dia, indicando que o número de novos casos está em queda edit

247 - Quatro em cada cinco cidades brasileiras com mais de 100 mil habitantes tiveram redução de novos casos da Covid-19 em outubro, melhor índice de toda a pandemia. As estatísticas são do monitor de aceleração da Covid da Folha de S.Paulo, que mede a velocidade de crescimento de infecções pelo coronavírus nos estados e municípios grandes. A informação foi publicada pelo jornal Folha de S.Paulo.

Em média, outubro teve 260 cidades no estágio de desaceleração por dia, indicando queda no número de novos casos. Essa quantidade de municípios representa 80% das 326 cidades com mais de 100 mil habitantes.

Outubro de 2021 teve o menor número de cidades com crescimento acelerado de casos. Foi uma média de 16 por dia (5%). Nesse estágio, o ritmo de infecções aumentou de forma descontrolada. O pico foi em junho do ano passado, com 287 (88% das cidades grandes).

Entre as 27 capitais, 21 passaram todo o mês passado no estágio de desaceleração, como São Paulo, Rio de Janeiro, Recife, Salvador, Manaus e Porto Alegre.

No total dos municípios com mais de 100 mil habitantes, 182 (56%) estiveram em desaceleração durante todos os dias de outubro.

