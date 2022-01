Casos de gripe e Covid causam sobrecarga em postos de saúde e farmácias

As infecções por influenza e coronavírus seguem crescendo edit

Apoie o 247

ICL

247 - Após as festas de fim de ano, os casos de infecção por influenza e coronavírus dispararam. Os postos de saúde de diversas capitais estão com sobrecarga de pessoas buscando fazer testes e as farmácias já não conseguem mais atender a demanda.

Há cinco dias, a média móvel de casos de Covid está em um patamar superior ao dobro do cálculo de 14 dias atrás, o que demonstra forte tendência de alta. Enquanto isso, o surto de influenza avança pelo Brasil.

No Grupo Fleury, segundo informações do O Globo, foram feitos 615 testes para influenza em novembro e quase 37 mil em dezembro. Para Covid, foram feitos mais de 123 mil testes em dezembro.

PUBLICIDADE

Em São Paulo, a prefeitura informou que nos três primeiros dias do ano foram realizados 20.333 atendimentos a pessoas com sintomas respiratórios, sendo 11.585 suspeitos de Covid.

No Rio de Janeiro, somente ontem (3), a taxa de positividade para testes de Covid-19 foi na cidade de 13%. Até meados de dezembro, esse número não ultrapassava 1%.

PUBLICIDADE

Assine o 247 , apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:

PUBLICIDADE