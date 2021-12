Casos de infecção com Ômicron são relatados em 77 países e regiões

Provavelmente a nova variante já se espalhou na maior parte do mundo, segundo a OMS edit

Rádio Internacional da China - Até o momento, 77 países e regiões já identificaram casos de infecções pela Ômicron, mas a situação real é que provavelmente essa nova variante já se espalhou na maior parte do mundo. A afirmação foi feita nesta terça-feira (14) pelo diretor-geral da Organização Mundial da Saúde (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus. Ele frisou que apenas a dependência da vacina contra o novo coronavírus não salvará da crise. Os países devem fortalecer as medidas de prevenção eficazes e comprovadas para impedir a disseminação da Ômicron, incluindo usar máscara, aumentar a ventilação dos ambientes e lavar as mãos frequentemente.

Segundo informou a CNN, a cepa Ômicron já foi detectada atualmente em 32 estados dos Estados Unidos. Entre os novos casos confirmados encontrados no país na semana passada, 2,9% deles estavam infectadas com a variante. Este número era de apenas 0,4% na semana anterior.

O ministro da Saúde britânico, Sajid Javid, declarou que, atualmente, o número de casos de infecção com Ômicron no Reino Unido dobra aproximadamente a cada dois dias.

Na Índia, um total de 57 pessoas já foram infectadas com a variante Ômicron até o dia 14.

O Escritório da OMS na África anunciou no dia 14 que o continente africano está passando pela quarta rodada da epidemia de Covid-19. Devido à propagação da variante Ômicron, a África relatou mais de 196 mil casos confirmados na última semana. Além disso, o continente ainda é afetado pela distribuição desigual de vacinas. De acordo com a atual situação, a África só teria uma taxa de vacinação superior a 70% em agosto de 2024.

