Casos diários de Covid -19 no Rio saltam de 21 para mais de 450 em duas semanas

247 - O número de casos confirmados de Covid-19 na cidade do Rio teve um grande salto nas últimas semanas. Dados do painel da prefeitura do Rio mostram que, até o momento, 21 pessoas diagnosticadas com coronavírus disseram ter começado a sentir sintomas no dia 14 de dezembro. Já em 28 de dezembro, duas semanas depois, a quantidade salta para 458. A reportagem é do jornal O Globo.

Os dados mais recentes podem ser ainda maiores, já que esse é o número de pessoas que até essa segunda-feira já foram inseridas no sistema após procurarem uma unidade de saúde da capital e que relataram ter começado a sentir os sintomas da doença no dia 28.

O Rio não confirmava tantos de Covid-19 casos pelo início dos sintomas desde o dia 20 de setembro, quando 697 pessoas disseram ter começado a perceber os sinais da doença. Desde então os casos entraram em queda até atingir um patamar baixo de estabilidade.

