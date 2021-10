Causa das mortes pela pandemia nos EUA é a política de saúde injusta

Apoie o 247

Rádio Internacional da China - O jornal estadunidense The Hill publicou no dia 16 de outubro o artigo “Falha na saúde pública está matando os americanos, desigualmente”. A publicação aponta que os estados mais atingidos pela Covid-19 têm os maiores índices de fome, pobreza e obesidade, e que a saúde precária dos cidadãos os tornou mais vulneráveis à epidemia, o que revelou o fracasso da saúde pública nos Estados Unidos.

De acordo com dados recentes divulgados pelo Departamento de Agricultura dos EUA, os estados mais atingidos pela pandemia (principalmente no sudeste e sudoeste) também têm os maiores índices de insegurança alimentar, e as pessoas nesses estados nem sempre têm alimentos suficientes, aponta o artigo. Esta não é uma questão de clima ou solo, nem uma coincidência, mas sim uma falha das políticas públicas.

A publicação cita o estado do Mississippi, que está entre os 10 primeiros estados do país em termos de casos confirmados de Covid-19 por 100 mil pessoas. Ele também possui os mais altos índices de insegurança alimentar, pobreza, obesidade e diabetes do país. Ironicamente, o Mississippi cobra o maior imposto sobre vendas, de 7%.

O artigo aponta que estes problemas prejudicam gravemente todos os subgrupos raciais, étnicos, políticos e de renda nos Estados Unidos.

