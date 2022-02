Centros de Controle e Prevenção de Doenças dos EUA sugere que 70% da população pode deixar de usar máscaras contra a Covid-19

O grupo também está livre para abandonar as regras de distanciamento social edit

247, com Times - Centros de Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos (CDC, na sigla em inglês) aprovou, nesta sexta-feira, 25, novas orientações que sugerem que 70% da população do país pode parar de usar máscaras de proteção contra a Covid-19. O grupo também está livre para abandonar as regras de distanciamento social.

A medida baseia-se em três fatores: "novas internações hospitalares relacionadas à Covid-19 na semana anterior e a porcentagem de leitos hospitalares ocupados por pacientes da Covid-19, bem como novos casos de coronavírus por 100.000 pessoas na semana anterior."

Somente áreas de alto risco devem exigir o uso de máscaras, conforme as novas orientações. Contudo, pessoas que não foram imunizadas devem usar máscaras mesmo em áreas de baixo risco.

