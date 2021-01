CEO da Moderna: imunidade deve durar dois anos

247 - Stéphane Bancel, CEO da Moderna, empresa responsável por produzir uma das vacinas contra a Covid-19, afirmou que a imunidade deve durar dois anos.

Isso afasta o pessimismo sobre o período de imunidade, que alguns estimavam durar apenas poucos meses.

As informações foram reportadas na CNN Brasil.

Além disso, Bancel também disse que a empresa está prestes a determinar se seu imunizante é eficaz contra a nova cepa do coronavírus encontrada na África do Sul e no Reino Unido.

Os Estados Unidos já começou a aplicar o imunizante da Moderna. A Agência Europeia de Medicamentos aprovou ontem (6) o uso emergencial da vacina em questão.

