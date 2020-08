Cerca de 26% dos profissionais da saúde municipal de SP já tiveram Covid-19

Cerca de 26% dos profissionais da saúde municipal de São Paulo já foram diagnosticados com a Covid-19. Ao todo, 23.679 dos 90 mil funcionários da capital paulista testaram positivo para a doença edit

247 – Cerca de 26% dos profissionais da saúde municipal de São Paulo já foram diagnosticados com a Covid-19. A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) informou que, dos 90 mil funcionários na capital paulista, 23.679 testaram positivo desde o início da pandemia até julho de 2020, com 90 mortes. A informação é do portal G1.

Na última quinta-feira (13) a cidade de São Paulo registrava 3.931 profissionais da saúde afastados, sendo 1.117 infectados com a Covid-19 e 2.787 devido a síndrome gripal, ainda de acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, acrescenta a reportagem.

