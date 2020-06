Cerca de 60% dos casos da Covid-19 no Brasil estão localizados nas cidades do interior

247 - A pandemia da Covid-19 avançou consideravelmente para o interior do país nas últimas semanas, onde estão concentrados 59% dos casos confirmados. Até o início da segunda quinzena de abril, 65% dos infectados estavam nas capitais. A informação é do jornal Folha de S. Paulo.

O percentual se equiparou pouco mais de um mês depois, no fim de maio, e o avanço segue desde então. No momento, 19 estados já têm maior proporção de casos no interior do que nas capitais.

Quando o número de vítimas fatais é comparado, 48% dos registros estão no interior e 52% nas principais cidades de cada estado, acrescenta a reportagem.

