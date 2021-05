Chega ao Brasil IFA para a produção de 5 milhões de vacinas pelo Butantan

Revista Fórum - O Brasil recebeu nesta terça-feira (25) 3 mil litros do Ingrediente Farmacêutico Ativo (IFA) necessário para a retomada da produção da vacina CoronaVac (Sinovac/Butantan). A produção foi paralisada no dia 14 em razão da ausência do insumo, que é vindo da China. No início do mês, o presidente Jair Bolsonaro disparou ataques contra o país asiático que podem ter atrapalhado essa remessa.

Segundo o Butantan. serão produzidas 5 milhões de doses do imunizante CoronaVac com o insumo. No sábado (22), foi a vez da Fiocruz receber lotes de IFA que estavam atrasados.

