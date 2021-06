Chile e Uruguai anunciam vacinação de adolescentes de 12 e 16 anos com imunizante da Pfizer

247 - O Chile e Uruguai aprovaram o uso da vacina contra a Covid da Pfizer para adolescentes entre 12 e 16 anos.

O presidente uruguaio, Luis Lacalle Pou, anunciou o uso do imunizante em menores a partir dos 12 anos, após a aprovação pela comissão de vacinas do Ministério da Saúde Pública. No Chile, o Instituto de Saúde Pública, aprovou o uso da vacina produzida pela Pfizer em adolescentes entre 12 e 16 anos de idade.

No Brasil, a Pfizer já pediu à Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) a inclusão de adolescentes a partir de 12 anos na bula de sua vacina contra covid-19. Até o momento, apenas os adultos com mais de 18 anos fazem parte do Plano Nacional de Imunização no Brasil.

