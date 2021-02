China aprova testes clínicos para 16 novas vacinas contra a Covid-19

Atualmente, já existem duas vacinas chinesas no mercado, a da Sinopharm e a CoronaVac, que receberam aprovação para administração em 30 de dezembro de 2020 e em 5 de fevereiro de 2021 edit

Sputnik - A China aprovou o início dos testes clínicos de 16 vacinas contra a Covid-19, produzidas nacionalmente, das quais seis já entraram na terceira fase, segundo a Administração Nacional de Produtos Médicos.

Atualmente, já existem duas vacinas chinesas no mercado, a da Sinopharm e a CoronaVac, que receberam aprovação para administração em 30 de dezembro de 2020 e em 5 de fevereiro de 2021, respectivamente, informa a agência Xinhua.

Em adição às vacinas inativadas que estão sendo comercializadas, a China está adotando quatro abordagens diferentes relativamente a estes imunizantes: vacinas com proteínas recombinantes, vacinas com vetores de adenovírus, vacinas com ácido nucleico e vacinas utilizando vírus de influenza atenuados como vetores.

Desde 9 de fevereiro, a China administrou mais de 40 milhões de doses de vacinas a grupos-chave, informou Mi Feng, porta-voz da Comissão Nacional de Saúde, referido pela mídia chinesa.

