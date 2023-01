China critica restrições discriminatórias à entrada de chineses em alguns países

“A China se opõe firmemente a isto e tomou medidas recíprocas”, afirmou o porta-voz do ministério do Exterior, Wang Wenbin edit

Apoie o 247

ICL

Rádio Internacional da China - O Ministério das Relações Exteriores da China criticou nesta terça-feira (10), em coletiva de imprensa, países que insistem em restrições discriminatórias na entrada de chineses, ignorando fatos científicos e a realidade da epidemia em seus próprios territórios.

“A China se opõe firmemente a isto e tomou medidas recíprocas”, afirmou o porta-voz do ministério, Wang Wenbin, dizendo que muitos países saudaram o anúncio do plano geral de gestão da Covid-19 e as medidas provisórias sobre o intercâmbio de pessoal com o exterior, mas alguns governos anunciaram restrições à entrada de viajantes oriundos da China.

“Mais uma vez pedimos aos países relacionados que tomem medidas científicas e apropriadas, baseadas em fatos, para enfrentar a pandemia, em vez de usá-la para se envolver em manipulações políticas ou práticas discriminatórias”, disse o diplomata, salientando que o intercâmbio e a cooperação entre os povos não devem ser afetados.

Mais cedo, nesta terça-feira, a Embaixada chinesa na Coreia do Sul emitiu um aviso suspendendo a emissão de vistos de curto prazo para cidadãos sul-coreanos visitarem a China.

Assine o 247, apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.