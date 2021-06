China envia vacinas e seringas para 66 países

247 - A China concluiu o envio de vacinas e seringas para 66 países e uma organização internacional até o último domingo (6), em meio aos esforços para fornecer ajuda de vacinas contra a Covid-19 e fortalecer a cooperação internacional, de acordo com o Ministério do Comércio.

O Ministério do Comércio, juntamente com órgãos governamentais relevantes, garantirá que as vacinas possam ser entregues aos países beneficiários o mais rápido possível, disse Qian Chunying, funcionária do ministério, na segunda-feira (7), informa o Diário do Povo.

A China está organizando e realizando trabalhos de ajuda de vacinas para 88 países e quatro organizações internacionais, disse Qian.

